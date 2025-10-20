ドジャースの相手はマリナーズ、ブルージェイズの2択に米大リーグは19日（日本時間20日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦がトロントで行われ、ホームのブルージェイズが6-2でマリナーズを下した。これで通算成績は3勝3敗のタイとなり、明日20日（同21日）に最終戦が行われる。ナ・リーグは既に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースが4連勝でワールドシリーズ（WS）進出決定。ただ、ドジャースにと