10月18日開催の「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」にて、「MEN’S NON‐NO Special Stage」を実施。ステージ上で、専属モデルオーディション「第40回メンズノンノモデルオーディション」の合格者3名が発表された。【写真】グランプリは韓国での活動にもチャレンジ中の19歳・高橋紅輝「メンズノンノモデルオーディション」は、1986年の雑誌創刊以来、毎年1回専属モデルを選出する目的で実施してきた、歴史あるオーディ