8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）のBSフジ初冠番組『愛されICExの作り方』（毎週月曜深0：00）の初回が、きょう20日に放送される。【写真】初々しい！初回ゲストの大久保佳代子と笑顔を見せるICEx同番組は、“愛”をテーマにさまざまな恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘する“恋愛×成長バラエティ”。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場する。