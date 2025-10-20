【WRC 世界ラリー選手権】第12戦 セントラル・ヨーロピアン・ラリー【映像】車が宙を舞い一回転！現地騒然の大クラッシュ日本時間19日までドイツ・チェコ・オーストリアの公道を舞台で4日間に渡り開催された今大会、初日のSS1（スペシャルステージ1）で、ジュニアWRCランキング4位のエーモン・ケリーがいきなり大クラッシュ。大会期間の中でも鮮烈なインパクトを残す一幕となった。ケリーはフォード・フィエスタR3で参戦してい