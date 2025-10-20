【明治安田J1リーグ】湘南ベルマーレ 1ー1 京都サンガF.C（10月19日／レモンガススタジアム平塚）【映像】「我慢」してPKストップの瞬間湘南ベルマーレのGK真田幸太が、最後まで動くことを我慢してど真ん中へのPKをストップ。味方のミスを帳消しにする圧巻セーブにファンが興奮している。J1リーグ第34節で湘南ベルマーレは京都サンガF.Cが対戦。残留争いと優勝争い。それぞれの立場で絶対に勝利がほしい一戦は、湘南が先制する