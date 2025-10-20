日本ハムは２０日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」第６戦でソフトバンク（みずほペイペイ）と対戦し１―２で敗戦。ファイナル通算３勝４敗となり日本シリーズ進出の夢は果たせなかった。先発・達は立ち上がりから威力ある直球と鋭く落ちるフォークを中心にソフトバンク打線を圧倒。２回まで一人の走者も許さない完璧な投球を見せた。だが、３回一死から連打で一、二塁の窮地を招くと、続く周東を一ゴロ