Snow Manの向井康二（31）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。実兄と番組で共演し、兄の職業についても明かされた。スタジオに向井の実兄・達郎さんが登場。向井は「あああ〜！！」と驚き絶叫。MCの上田晋也ら共演者も「イケメン！」「めっちゃかっこいい」と声をそろえていた。職業について聞かれた達郎さんは「今はデザイナーをやったり」と回答。上田は「アーティスティックな感じだもんね