「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新庄剛志監督は試合後の会見で「姿は見せたかったですね」とジョークを飛ばしながら悔しさをにじませる場面があった。それは古巣・阪神と日本シリーズで戦いたかったか？の問い。指揮官は「姿は見せたかったですね。こっち半分ファイターズ、こっち半分タイガースで。２２番をつけて。準備はできてなかったけど（笑