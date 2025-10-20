報道によると、インドネシア政府はジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトの債務再編問題について中国側と交渉中です。また、一部の個人メディアでは「ジャカルタ・バンドン高速鉄道は資金不足で運営困難」と評する意見もあります。中国外交部の郭嘉昆報道官は10月20日の定例記者会見でこの件について、「高速鉄道プロジェクトを評価する際には財務データや経済指標だけでなく、公共効果や総合的利益も考慮すべきだ」と述べまし