きょう（20日）午後4時30分頃、香川県高松市で、交通違反の容疑でパトカーに追跡されていた乗用車が、2台の車に接触しながら、逃走しました。けが人はいませんでした。警察が逃げた車の行方を追っています。 警察によりますと、きょう午後4時30分ごろ高松市亀井町の国道11号で、パトカーで警戒中の警察官が、整備不良の乗用車を見つけ停止を求めましたが、逃走したためサイ