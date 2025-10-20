◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）CSファイナルステージの表彰選手が発表され、ソフトバンクの柳町達がファン投票で決まるパーソル賞に輝いた。柳町は全6試合に出場。最終戦で安打は出なかったが、24打数10安打1打点と、安打を量産した。柳町には賞金100万円が贈られた。