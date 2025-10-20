◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）CSファイナルステージの表彰選手が発表され、ソフトバンクのリバン・モイネロ投手がMVPに輝いた。投手がCSのMVPに輝くのはパ・リーグでは2013年の田中将大（楽天）以来、12年ぶりとなった。モイネロは初戦と第6戦の2試合に先発し、1勝0敗、防御率0・64の成績をマーク。初戦は7回無失点、中4日で