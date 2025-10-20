福岡県警早良署は20日、福岡市早良区荒江3丁目27番付近の道路上で同日午後6時ごろ、通行中の男子児童が見知らぬ男から肩をつかまれ「ちょっと待って」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代で身長170くらいの中肉。アゴひげあり、黒色Tシャツ、ジーパンを着用し、サングラスをかけていたという。