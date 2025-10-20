俳優で立花理佐（54）が20日までに自身のインスタグラムを更新し、2度目のヘアドネーションのため、髪を切ったと報告した。立花は「ヘアドネーション今回2回目私の髪が病気になってしまった子供達の役にたってくれたらと祈りながら」とつづり、腰ほどまで伸ばしたロングヘアをショートカットした姿を披露した。立花自身も昨年、20年に直腸がんと診断され、腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けたことを公表しているだけに、