鈴木力市長の辞職に伴う新潟県燕市長選挙が10月19日投開票され、新人で前市議の佐野大輔さんが144票差の接戦を制し、初当選を果たしました。 10月19日、投開票が行われた燕市長選挙は、前市議の佐野大輔さんが1万6611票を獲得。新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。〈開票結果〉佐野大輔氏1万6611票佐々木剛氏1万6467票【当選した佐野大輔 氏】「燕市のために、燕市で働く方々のために、燕市で育つ子どもたちの