20日も東北など各地でクマの出没が相次ぎ、秋田ではクマにひっかかれるなどし1日で6人がケガをした。東京・青梅市の住宅街でも目撃情報が寄せられている。2年前にクマに襲われ大けがをした男性は「間違いなく顔に来る」と話し、攻撃の素早さや破壊力に警鐘を鳴らしている。岩手・盛岡駅に近い市街地に現れたクマ20日午前11時過ぎ、岩手県のJR盛岡駅からおよそ1.5キロ離れた市街地にクマが出現。博物館の敷地内に侵入し、居座る事態