ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅が２０日までにＳＮＳを更新。ナイキのスニーカーにハーフパンツ（短パン）を合わせたハイセンスなお出かけ着コーデを披露した。ジャックムスとナイキの話題のコラボレーション赤いスニーカーに、白いレースっぽいハイソックス、テロンとした素材に同系色のリボンのような飾りがついた上質なブラウンのハーフパンツに、白いトップス、ブラウンのおしゃれジャンパーをはおったコーデを披