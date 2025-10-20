帰国した横浜ＤｅＮＡのバウアー（球団提供）横浜ＤｅＮＡはバウアーが帰国したと発表した。２年ぶりに加わった今季は先発の柱として期待されたが、２１試合の登板で４勝１０敗、防御率４・５１。球団を通じ「思うような結果にはならなかったが、全員が全力を尽くした。それは誇りに思えることだと思う」とコメントした。