群馬県前橋市の小川晶市長が２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。市職員とのラブホ密会騒動を改めて謝罪した。密会は「ＮＥＷＳポストセブン」が報道。今年７月から９月にかけ、小川氏と配偶者のいる市職員の男性が複数回にわたり、２人でホテルに出入りしていたと伝えた。小川氏は会見でホテルを訪れた点は認めたものの「男女の関係はありません」と?情事?に及んだことは否定。目的は「相談や打ち合わせだった」と説明した。