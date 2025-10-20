◆秋季関東地区高校野球大会▽準々決勝専大松戸４―２横浜（２０日・山日ＹＢＳ）来春センバツ出場への重要な参考材料となる秋季関東大会は準々決勝を迎え、今春センバツ王者の横浜が２―４で専大松戸に敗戦。３季連続の甲子園出場に暗雲が立ちこめる形となった。横浜は２回２死一、二塁から小野舜友主将の左前適時打で先制するも、直後に先発の小林鉄三郎投手が同点ソロを献上するなど５回３失点。打線は１０安打を記録した