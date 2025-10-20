ドル円１５０．７０近辺、ユーロドル１．１６６０近＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は150.70近辺、ユーロドルは1.1660近辺で推移している。ドル円はロンドン序盤に150.28付近まで下押しされたあとは150.80を挟んだ水準で揉み合っている。ユーロドルは足元で1.1644付近に安値を小幅広げたが、下押しもここまで。1.16台後半へと下げ渋っている。 USD/JPY 150.71EUR/USD1.1658