¥Ð¥ó¥É¡Öindigo la End¡×¤¬20Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£º£·î25Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎJ-POP¡¦J-ROCKÆÃ²½·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCONCRETE JAM 2025¡×¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖThis is LAST¡×¤âÆ±¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¼­Âà¤òÊó¹ð¡£Î¾¥Ð¥ó¥É¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ¦¤Î±¿±Ä¿Ê¹Ô¤ä¾ðÊó¶¦Í­¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ³ÎÄê¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£indigo la End¤Ï¡Ö10/25³«ºÅ¤ÎCONCRETE JAM 2025¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª