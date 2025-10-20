公式戦4連敗を喫したリバプールのアルネ・スロット監督は「言い訳はない」と語っている。英『スカイスポーツ』が伝えた。19日に行われたプレミアリーグ第8節でリバプールはマンチェスター・Uをホームのアンフィールドに迎えた。開始早々の前半2分にFWブライアン・ムベウモに先制点を献上しながらも、後半33分にFWコーディ・ガクポの得点で追い付く。しかし、39分にDFハリー・マグワイアに決勝点となるヘディングシュートを決め