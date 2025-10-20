奈良競輪場のF2「チャリロト杯」が21日、開幕する。20日は前検が行われた。地元の奈良を代表するガールズ選手へと成長を遂げているのが元砂七夕美（30）だ。今年は1月の岸和田を除く全ての開催で優出を果たし、地元での初優勝を含む2Vと活躍。11月の競輪祭女子王座戦（小倉）でのG1初出場も決めている。「2年くらい前から練習量を増やして、ウエートトレーニングも取り入れました。競輪祭の出場も決まって楽しみです」と成