「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新庄剛志監督は「めちゃくちゃいいファイナルだったし、めちゃくちゃいいシーズンだった」と充実感を漂わせた。その上で準備していたシャンパンファイトの「キャンセル料を払います」と明かし、報道陣の爆笑を誘った。アドバンテージを含む０勝３敗から３連勝して持ち込んだ最終決戦。だがあと一歩、悲願の日本シリーズ