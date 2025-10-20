ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２０日の新木場大会に大日本プロレスの橋本大地（３３）が参戦し、清宮海斗（２９）と初タッグを結成した。この日、清宮と組んだ大地は拳王、タイタス・アレクサンダー組と対戦。先発するや、拳王を相手に掌底と蹴りを交錯させるスタンド打撃の攻防で観客を沸かせる。中盤にも拳王と対峙すると、お互いサンドバッグのように胸板を蹴りあって意地を張り合った。さらにタイタスにはド