自民党の高市早苗総裁と日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）は２０日、国会内で連立政権合意文書に署名した。自維両党による合意文書の冒頭には「わが国が内外ともに厳しい状況にある中、国家観を共有し、立場を乗り越えて安定した政権を作り上げ、国難を突破し『日本再起』を図ることが何よりも重要であるという判断に立ち、『日本の底力』と信じ、全面的に協力し合うことを決断した」と記された。具体的な政策として