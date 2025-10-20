ソフトバンクは２０日の「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）で日本ハムに２―１で接戦を制し、激闘をものにして日本シリーズ進出を決めた。連勝からの３連敗と、もつれにもつれたＣＳファイナルステージ。勝てば日本シリーズ進出、負ければ今季終了。今年球界を盛り上げたライバルである日本ハムとのパ・リーグ最終決戦に臨んだ。大一番のマウンドを任されたのはチ