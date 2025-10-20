清野研太朗 初のドラマタイアップ楽曲「ふたりでひとつ」のMVが公開された。同楽曲は10月1日にリリースされた、乃木坂46の岩本蓮加/冨里奈央W主演ドラマ『ふたりエスケープ』の主題歌。ドラマ内で描かれる先輩後輩の曖昧な関係性をポップなサウンドで表現している。MVでは、自由に生きる男女2人の、時に支え合いぶつかり合う、可愛らしい関係性がドラマ調で描かれている。なお清野研太朗は、10月23日には吉祥寺NEPOにて行われる＜