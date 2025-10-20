10月18日開催の「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」ステージにて、ティーン向けメディア「Seventeen（セブンティーン）」（集英社）の一般応募型の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果を発表。岡本望来（14歳）、梶原叶渚（16歳）、川瀬翠子（13歳）、佐々木満音（15歳）、原田花埜（15歳）、堀口真帆（17歳）の6名が「ミスセブンティーン2025」に決定した。【写真】それぞれのソロカットも