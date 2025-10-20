◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、決勝打を放った川瀬晃内野手をねぎらった。同点の５回２死満塁。「２番・遊撃」で先発出場した川瀬が、右前に決勝打を放った。試合後の勝利監督インタビューで、「いいところでまわってきて、大仕事をやってのけてくれた。今年はけが人が多かったシーズ