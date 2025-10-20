女優の平祐奈（26歳）が、10月19日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない」と持論を語った。「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾