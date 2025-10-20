JR山手線の電車内でさきほど、催涙スプレーのようなものがまかれ、2人がけがをしました。スプレーをまいたとみられる女が傷害の疑いで現行犯逮捕されています。東京消防庁などによりますと、20日午後8時ごろ、JR山手線の大塚駅で「何者かが車内で催涙スプレーのようなものをまいた」と通報がありました。乗客の男性2人がけがをしていますが、いずれも意識はあるということです。捜査関係者によりますと、スプレーをまいたとみられ