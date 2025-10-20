10月14日に『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を務める4人が発表された。【写真】紅白出場が有力視されるSTARTO社の２組、他候補に上がるアーティストは？「3年連続の抜擢となった有吉弘行さんと、放送中の大河ドラマ『べらぼう』でナレーションを担当する綾瀬はるかさん、2025年前期の朝ドラ『あんぱん』でヒロインを好演して、初めての司会となる今田美桜さん、NHKアナウンサーの鈴木奈穂子さんが選ばれました」（スポーツ紙記者、