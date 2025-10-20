All About ニュース編集部は10月2日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「芸能人きょうだい」についてアンケート調査を実施しました。この記事では、「美男美女だと思う芸能人きょうだい」ランキングの結果を紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：藤井流星（兄）、藤井萩花（姉）、藤井夏恋（妹）／50票2位に選ばれたのは、藤井流星さん、藤井萩花さん、藤井夏恋さんです。流星さんは男性アイドルグループ・WES