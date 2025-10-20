ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」、「コク深い味わい トマトクリームスープ」、「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」、「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」など全6種類の商品を、10月21日から順次、全国のファミリ