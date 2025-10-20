物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。あるじゃん編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。43歳・世帯年収1150万円「一人になったら生活できるのか心配」今回は、東京都東久留米市に住む、43歳女性の生活