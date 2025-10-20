ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > indigo la End 韓国の音楽フェス出演見送りを発表「運営進行や情報… スポニチアネックス indigo la End 韓国の音楽フェス出演見送りを発表「運営進行や情報共有に不確定な要素多い」 2025年10月20日 21時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ゲスの極み乙女 の川谷絵音がボーカルを務めるバンド「indigo la End」 20日、韓国で開催予定の音楽フェスの出演を見送ると発表した 記事を読む おすすめ記事 「人類の限界を超える瞬間を目撃」大谷翔平を“歴史に残る人物”として社会面で語るアメリカ主要メディアの興奮ぶり 2025年10月20日 12時32分 人気韓ドラ「トッケビ」出演俳優 事務所がプライバシー侵害行為に「いかなる形も法的措置」と警告 2025年10月14日 18時53分 日本の地下鉄で“変態”に遭遇したと語った韓国歌手、今度は人種差別を主張も…「むしろ逆差別的」と逆風 2025年10月20日 10時34分 ＧＡＣＫＴ ＡＩ時代の音楽界への懸念つづる「ボーカルまでＡＩになるのかと思うとゾッとする」 2025年10月14日 14時55分 「脳がパニクるのを待たせてる」千鳥ノブが吉本興業の契約書のからくり明かす「すごいよ吉本」 2025年10月18日 10時26分