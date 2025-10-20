アメリカIT大手アマゾンのクラウドサービス「アマゾンウェブサービス」でシステム障害が発生し、オンラインゲームなど世界中で影響が出ています。アマゾンは日本時間20日午後4時すぎ、クラウドサービスのAWS、「アマゾンウェブサービス」でシステム障害が発生したと発表しました。AWSは企業や個人向けにさまざまなクラウドサービスを展開していて、アメリカメディアによりますと、この障害でウェブ会議サービスの「Zoom」やオンラ