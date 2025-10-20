女優・のんのカッコいい姿が反響を呼んでいる。２０日にインスタグラムで「ぐねぐねネクタイ＃ＶａｇａｂｏｎｄＦｅｓｔｉｖａｌ＃浪人祭」と台湾の音楽フェス出演後の様子を披露。半袖へそ出しトップスにぐねぐね黒ネクタイ姿をアップした。この投稿には「ネクタイとへそ出しコーデかっこいい」「かっこよすぎる…」「ロックだね」「カッコかわいい」「きまった！」などの声が寄せられている。