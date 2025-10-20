大相撲の秋場所で新十両だった朝白龍（高砂）の昇進祝賀会が２０日、東京・文京区で行われた。母校・拓大が主催で関係者の壇上での挨拶は「押忍！」の連呼。最後は応援団ＯＢによる「押忍の三唱」など大盛り上がり。朝白龍は「挨拶は『はい！』ではなく押忍だと教わった」。高砂部屋入門後も「押忍」と挨拶したところ角界では通じず最近は封印しているが、気合が注入された様子だった。新十両だった秋場所では１３勝２敗でいき