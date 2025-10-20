性欲は体調やメンタルで大きく変化しますよね。特に女性は産後など性欲が落ちてしまう期間があり、夫婦のケンカの原因の一つになってしまうこともあるかもしれません。この記事では、夫の性欲が強く自分はあまりないため、我慢して付き合っているという投稿を紹介します。誘われたのに寝落ちしてしまったり断ったりすると不機嫌になり、家事も育児もやりたくないと言い出す夫に困っているという投稿者さん。夫が不機嫌にならないよ