「デイリースポーツ杯」（２０日、大村）大橋栄里佳（４３）＝福岡・９２期・Ｂ１＝が会心のレースを披露した。寺田空詩が公傷で欠場となり、安定板装着の５艇立てとなった初日１０Ｒを大外から豪快にまくって１着。満面の笑みで引き上げてきた。「特訓から気配がすごく良かった。安定板が付いたのがよかったようで、回転がちょうど合った。たぶん板が外れると回り過ぎになるので、回転を抑える方向で調整をしたい」とニッ