自民党と日本維新の会が連立政権を樹立することで実質的に合意しました。両党の党首が合意文書に署名する予定で、21日、自民党の高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢となりました。（10月20日「Nスタ」午後6時ごろの放送より）【写真で見る】過半数まで足りない「2議席」だが…少なくとも3議席が加わる公算に自民・維新 まもなく連立合意あす“高市早苗総理”誕生へ20日午前、緊張した面持ちで記者団の