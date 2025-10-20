買い物のとき、旦那さんの優柔不断さにイライラした経験がある人はいますか？とくに服選びとなると、試着や鏡の前でのチェックを繰り返し、なかなか決められない場合もあるようです。『旦那が服選びに3時間掛けてまだ迷っていたら、帰る？付き合う？』お店のなかであちらをウロウロ、こちらをキョロキョロする旦那さんに対し、ため息が聞こえてくるような投稿です。服選びに迷う旦那さんに対して、ママたちの意見はさまざまで