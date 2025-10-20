私はツキコ。夫のタカシとのあいだには娘が2人います（小3のハナ、年中のフウカ）。ある日、私は近所のA公園で夜間に手持ち花火ができるようになったという耳寄りな情報を得ました。わが家はマンション暮らしなので、今まではなかなか花火ができませんでしたが、近所の公園でできるとなると本当にありがたいことです。嬉しくなった私はさっそくコンビニで花火を買って、娘2人を連れて公園で花火をすることにしました。しかし思いも