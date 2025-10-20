10月27日19時より放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、出演アーティストおよび歌唱曲が発表された。 （参考：佐藤健、“TENBLANK・藤谷直季”として存在する歌唱の凄み『グラスハート』を成功に導いた歌声） 今回発表されたのは、TENBLANK、Travis Japan、ZEROBASEONE、超特急、M!LK、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、STARGLOW、乃紫、森山直太朗、氣志團、LIL LEAGUE、PG。 佐藤健、宮&#31932