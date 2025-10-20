20日午後6時半頃、長与町の町道で横断歩道を渡っていた男性が、50代の女が運転する普通乗用車にはねられました。 男性は意識不明の重体で長崎市内の病院に搬送されました。 警察は過失運転致傷の疑いで普通乗用車を運転していた50代の女を現行犯逮捕し、事故の状況や原因を詳しく調べています。