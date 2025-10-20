■記念館に居座ったクマ捕獲作戦は…「クマがいる」との通報が入ったのは、20日午前11時すぎ。現場は、盛岡駅から1.7キロほどの原敬記念館。近くには住宅街が広がり、保育園などもあります。しばらく行方がわからなくなりましたが、通報から約4時間後の午後3時すぎ、その姿を確認。“包囲網”が敷かれます。吹き矢のようなものを持ちクマの背後に回り込んだ男性の姿があり、クマは捕獲されました。■クマと鉢合わせした女性「外