「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督は優勝監督インタビューで「３連敗して…苦しかったです。ありがとうございました」と率直な心境を明かした。苦しい戦いだった。３勝０敗からまさかの３連敗。一気に決めたかった流れで「相手打線につかまってしまった」と指揮官。そんな中、「モイネロが本当によく投げてくれた」とたたえる。７回